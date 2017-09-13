Akdağ: DSÖ Başkanı'ndan Arakan için yardım istedik

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile görüşmesinde, Arakan meselesini ele aldıklarını belirterek "DSÖ Başkanına, gerek Myanmar içinde Arakan'da, gerek Bangladeş'te, Türkiye olarak hizmet vermeyi düşündüğümüz kamplar açısından uluslararası bir örgütün desteğinin işimizi kolaylaştıracağını belirtip desteğini istedim." dedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen, Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir gelişme ve sağlık hedeflerinin ele alındığı, DSÖ 67'nci Avrupa Bölge Komite Toplantısı'na ana konuşmacı olarak katılan Akdağ, AA muhabirine Macaristan ziyaretini değerlendirdi.

Akdağ, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve DSÖ Genel Direktörü Adhanom ile bir araya geldiğini ve görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom ile görüşmesinde, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki son durumu ele aldıklarını belirten Akdağ, DSÖ'nün Türkiye'de afetlere karşı bir hazırlık ofisi açacağını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Arakan trajedisinin devam ettiğini ve burada yaşayan Müslümanlara uygulanan zulmü artık bütün dünyanın bildiğini vurguladı.

BM'nin Arakan'daki olayları "etnik temizlik açısından adeta ders hüviyetinde" ifadeleriyle tanımladığını anımsatan Akdağ, şunları söyledi:

"DSÖ Başkanına, gerek Arakan'da Myanmar içinde, gerek Bangladeş'te, Türkiye olarak hizmet vermeyi düşündüğümüz kamplar açısından uluslararası bir örgütün desteğinin işimizi kolaylaştıracağını belirtip desteğini istedim. Kendisi de bu desteği vereceğini söyledi. Hizmetimizi yapacağız. Bunun finansmanını, insan kaynağını, organizasyonunu şükürler olsun yapabilecek durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bana bu konuda talimatları böyle. Tabii ki başka bir ülkenin topraklarında buna müsaade edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla BM'nin ve çatısı altındaki DSÖ gibi örgütlerin bu meseleye politik destek vermeleri çok önemli. Diğer taraftan biz politik ve diplomatik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türkiye-Macaristan ilişkileri

Akdağ, Türkiye ile Macaristan ilişkilerine yönelik de değerlendirmelerde bulunarak Macaristan hükümetinin ve siyasetçilerinin Türkiye'ye büyük önem verdiğini ve Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hem ticaret hem de diğer alanlarda güçlendirilmesi konusunda iki ülke yetkililerinin hemfikir olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Görüştüğüm tüm Macar politikacıların Türkiye'ye karşı çok dostane hisler beslediğini ve birlikte kalkınmamız açısından da iş birliğimizi kuvvetlendirme düşüncesi içinde olduklarını gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Macar hükümeti ve burada görüştüğüm herkes Türkiye'nin önemini çok iyi kavramış durumda. Türkiye ile çalışmak, birlikte kalkınmak, birlikte üretmek, kültürel ilişkimizi ve ticaretimizi artırmak noktasında hemfikirler. Bu çerçevede inşallah ilişkilerimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün 67'nci Avrupa Bölge Komite Toplantısı'ndaki konuşmasında Türkiye'de yapılan sağlık reformunu anlattığını söyleyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın her yerinde olduğu gibi DSÖ'nün Avrupa bölgesinde de Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz büyük sağlık dönüşümünün kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye bu konuda örnek ülke oldu. Burada özellikle şunu vurguladım; bir ülkenin en üst düzey politikacılarının yani devlet başkanları ya da başbakanlarının çok ciddi desteği olmaksızın herhangi bir ülkede sağlık reformu yapılamaz. Tüm ülkelere bunu bir kez daha ifade etme ihtiyacını duydum çünkü Türkiye'de biz bunu böyle başardık."