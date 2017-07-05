Airbus'tan Çin atağı

Airbus yönetimi, Çinli China Aviation Supplies (CAS) şirketine 140 adet yolcu uçağının satışı konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Airbus, CAS şirketine 100 adet ‘‘A320” ve 40 adet “A350 XWB” modeli satılacağını duyurdu.

Sipariş edilen yolcu uçakları, Çinli şirkete önümüzdeki 5 ya da 6 yıl içinde teslim edilecek.

Airbus Genel Müdürü Tom Enders, basına yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmayı şu ana kadar şirketin yaptığı en önemli toplu satış olarak değerlendirdi.

Çin pazarına girmenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Enders, “Çin ile yaptığımız iş birliğinde önemli bir dönemdeyiz. Çinli şirketlerle sanayi alanındaki iş birliğimiz de sürecek.“ dedi.

Fransız basınına göre, sipariş edilen 140 uçağın katalog fiyatı 22,8 milyar dolar.

Fransa’nın başkenti Paris’te geçen ay düzenlenen 52. Havacılık Fuarı'ndaki sipariş yarışında Airbus, rakibi Boeing’in büyük farkla gerisinde kalmıştı.

Boeing fuar sonunda 74,8 milyar dolar, Airbus ise 39,7 milyar dolar tutarında sipariş almıştı.