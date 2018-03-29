  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Airbnb, kişisel bilgileri Çin hükümetiyle paylaşacak

Airbnb, Çin'de konaklama rezervasyonu yapan müşterilerle ilgili bilgileri Çin hükümetiyle paylaşacak. Değişiklik, sadece Çin rezervasyonlarında geçerli.

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Airbnb, kişisel bilgileri Çin hükümetiyle paylaşacak

Facebook'un küresel çapta ses getiren veri skandalının ardından veri paylaşımına yönelik bir diğer haber, Airbnb'den geldi. BBC'de yer alan habere göre, insanların seyahatlerinde konaklayacak yer bulmasını, mekan sahiplerinin mekanlarını kiralamasını sağlayan web uygulaması Airbnb, Çin rezervasyonlarında müşteri verilerini, Çin hükümetiyle paylaşacak.

Yetkililerle paylaşılan veriler, pasaport detaylarını ve rezervasyon tarihlerini içerecek. 

Birçok ülkenin aksine Airbnb'yi Çin'de kullanmak isteyen kullanıcılar, rezervasyonları onaylanmadan önce pasaport bilgilerini paylaşacak.

BBC'ye açıklama yapan Airbnb Sözcüsü, Çin'deki yerel bayilerinin bu bilgiyi zaten kaydettiğini ancak şimdi talep üzerine bilgilerin yetkililerle proaktif olarak paylaşılacağını söyledi.

Kullanıcının bilgilerinin yalnızca ev sahibinin rezervasyonu kabul etmeye başlamasından sonra hükümetle paylaşılacağı bilgisi verildi.

Şirket Perşembe günü, Çin merkezli ev sahiplerine, bilgilerinin hükümetle paylaşılacağını bildiren bir e-posta gönderdi. Söz konusu değişimden memnun olmayan ev sahipleri, konaklama tekliflerini iptal etme seçeneğine sahip.

Kaynak: BBC

Etiketler: Airbnb, çin
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