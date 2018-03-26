"Air Show" Los Angeles'ta ziyaretçilerini ağırladı

Los Angeles’ta "2018 Havacılık Gösterisi" yapıldı. Havacılık şirketi Lockheed Martin’in ana sponsoru olduğu gösteride, günümüz 5’inci kuşak savaş uçaklarından 2. Dünya Savaşı’ndaki uçaklara kadar pek çok uçak yer aldı.

Paraşütçüler, uçak ve helikopterlerle gerçekleştirdikleri gösterilerle heyecanlı dakikalar yaşattı. Paraşütçülerin Amerikan bayrağıyla alana inişlerinin ardından gösteri yapan uçağın yanı sıra havada ters taklalar atan helikopter gösterisi de nefes kesti. Ardından, 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan uçaklar geçiş yaptı.

Uçakların arasında 2. Dünya Savaşı'na damgasını vurmuş B-17 bombardıman uçağı, Corsair, Mustang ve Spitfire yer aldı.

Hava savaşı canlandırıldı

Rusya ile ABD havacılık teknolojisinin karşılaşmasına sahne olan Vietnam Savaşı dönemi uçaklardan Amerikan yapımı Sabre Jet ve Rus yapımı MIG-15 Jet uçaklar da hava savaşı canlandırdı.

ABD’nin son model 5’inci kuşak savaş uçaklarından olan F-22 Raptor da gösteri yapan uçaklar arasındaydı. F-22 hareket ve manevra kabiliyetinin sergilediği gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Savaş uçakları da sergilendi

Los Angeles Havacılık Gösterisi sadece uçuşlardan ibaret değildi. NASA, Los Angeles Şerif departmanı gibi kuruluşların çalışmalarının ve hava araçlarının yanı sıra yer sergilerinde çeşitli savaş uçakları da gösterildi.

V-22, F-15 ve F-16 uçaklarının yanında Lockheed Martin firması tarafından üretimi yapılan ve Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında aralarında Türkiye’nin de olduğu 10 ülkenin bir araya gelerek geliştirdiği taarruz uçağı F-35 Strike Lightining 2 de, gösterileri izlemeye gelenlerden büyük ilgi gördü.

Air Show’da genç ve çocuklara yönelik Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik - STEM çadırları da, hem genç ve çocukların hem de büyüklerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA