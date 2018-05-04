Air France'ta üst düzey istifa

Fransa'da havayolu çalışanları, hükümetin reform planına karşı iş bırakma eylemlerini Şubat’tan bu yana aralıklarla sürdürüyor.

Air France'ın İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, yönetimin 26 Nisan'dan itibaren şirket çalışanlarıyla sürdürdüğü pazarlıklarla ve pazarlıklarla alakalı yapılan oylamayla ilgili bilgi verdi.

Bir süredir grevde olan şirket çalışanları, 2018-2021 yıllarında yüzde 7 ücret artış teklifini istemedi. 46 bin 773 olan Air France çalışanlarının yüzde 80,33'ü oylamaya katıldı ve teklifi yüzde 55,44'le reddetti.

"İstifamı sunacağım"

Janaillac, grevler nedeniyle şirket açısından olağanüstü kayıplar olduğundan bahsetti.

"Bu oylamanın sonuçlarını kabul ediyorum ve gelecek günlerde Air France ve Air France-KLM Yönetim Kuruluna istifamı sunacağım."

Janaillac, daha önce yaptığı açıklamada, şirketin çalışanlara sunduğu teklifin reddedilmesi durumunda istifa edeceğini açıkladı.

En az 300 milyon euro zarar

Air France'ın, 2018'in ilk çeyreğindeki zararı 269 milyon euro. Şirketin grev nedeniyle karşılaşacağı kaybın "en az 300 milyon euro" olacağı tahmin ediliyor.

Fransa'da havacılık, demiryolu ve kamu sektörü çalışanlarının grevi nedeniyle başta turizm ve restoran sektörü olmak üzere birçok sektörde önemli oranda rezervasyon iptalleri yaşanıyor. Grevler nedeniyle ülkenin kaybı yüzde 20'lere ulaştı.

Kaynak: AA