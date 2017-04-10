Air France'de uçuş krizi

Fransız Guyanası'nda Fransa'nın bu bölgeye yeterince yardım etmediği gerekçesiyle yapılan gösteriler ve grevler nedeniyle havayolu şirketi Air France, Fransa'nın bu denizaşırı iline seferlerini iptal etmek zorunda kalıyor.

Air France'dan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız Guyanası'ndaki durum, genel grev ve Felix Eboue havaalanına ulaşımın engellenmesi nedeniyle bugünkü Paris-Orly'den Cayenne'e gidiş ve tersi istikamette geliş uçuşu iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son iki haftadır bu bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle Air France'ın uçuşlarında zaman zaman aksamalar yaşanırken şirket son dört günde ancak geçen pazar başkent Cayenne'e uçuş yapabilmişti.

Guyana’da işsizlik ve suç oranındaki artışa tepki gösteren sendikaların çağrısıyla 10 gün önce genel grev ve protesto gösterileri başlatılmıştı.

Göstericiler, Fransa'nın mali yardımının artırılmasını ve Fransız Guyanası için "özel statü" istiyor. Bölgede 2010’da düzenlenen referandumda özerklik talebi reddedilmişti.

Bölge yönetimi Fransa'dan 2,5 milyar avro mali yardım talep ederken Fransa, bölgeye 1 milyar avro yardım yapmaya hazır olduğunu belirtiyor.