  • 10 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.735
    EURO 3.955
  • BIST 90079.78
    ALTIN 150.524
Buradasınız : » » Air France'de uçuş krizi

Air France'de uçuş krizi

Fransız Guyanası'nda Fransa'nın bu bölgeye yeterince yardım etmediği gerekçesiyle yapılan gösteriler ve grevler nedeniyle havayolu şirketi Air France, Fransa'nın bu denizaşırı ilin

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Air Francede uçuş krizi

Fransız Guyanası'nda Fransa'nın bu bölgeye yeterince yardım etmediği gerekçesiyle yapılan gösteriler ve grevler nedeniyle havayolu şirketi Air France, Fransa'nın bu denizaşırı iline seferlerini iptal etmek zorunda kalıyor.

Air France'dan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız Guyanası'ndaki durum, genel grev ve Felix Eboue havaalanına ulaşımın engellenmesi nedeniyle bugünkü Paris-Orly'den Cayenne'e gidiş ve tersi istikamette geliş uçuşu iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son iki haftadır bu bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle Air France'ın uçuşlarında zaman zaman aksamalar yaşanırken şirket son dört günde ancak geçen pazar başkent Cayenne'e uçuş yapabilmişti.

Guyana’da işsizlik ve suç oranındaki artışa tepki gösteren sendikaların çağrısıyla 10 gün önce genel grev ve protesto gösterileri başlatılmıştı.

Göstericiler, Fransa'nın mali yardımının artırılmasını ve Fransız Guyanası için "özel statü" istiyor. Bölgede 2010’da düzenlenen referandumda özerklik talebi reddedilmişti.

Bölge yönetimi Fransa'dan 2,5 milyar avro mali yardım talep ederken Fransa, bölgeye 1 milyar avro yardım yapmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Etiketler: air france, fransa, fransa guyanası, fransa uçuş, paris uçuş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER