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Air France çalışanları yine grev yapacak

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının 30 Mart'ta ilan edilen grevin yanı sıra 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceği duyuruldu.

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Air France çalışanları yine grev yapacak

Air France çalışanlarının temsil edildiği 10 ayrı sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, daha önce 30 Mart için kararlaştırılan greve 3 ve 7 Nisan tarihlerinin de eklendiği belirtildi.

Açıklamada, sendikalara üye pilotlar, kabin görevlileri ve yer hizmetleri çalışanlarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yüzde 6 maaş artışı talep ettiği vurgulandı.

Air France çalışanları 22 Şubat ve 23 Mart'ta da grev yapmış, uçuşların yaklaşık yüzde 25'i iptal edilmişti. Şirkete 26 milyon euroluk kayba neden olan grevlere devam etme kararı alan çalışanlar, 30 Mart'tan sonra okulların 2 haftalık tatile gireceği 3 ve 7 Nisan'da da grevi sürdürüp yönetime baskı yapmayı planlıyor.

Fransa'da geçen hafta başlayan grevler dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak grev kararı almıştı. Geçen hafta düzenlenen gösterilere ülke çapında 500 bine yakın kişi katılmıştı. Protestolara emekliler de destek vermişti.

Son olarak ülkede çöp toplama ve işleme çalışanları da bugün yayımladıkları bildiriyle grev kararı almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: protesto, fransa, air france
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