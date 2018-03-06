Air France çalışanları yeniden greve gidiyor

Şirket çalışanlarının üye olduğu 10 sendika tarafından yapılan açıklamada, ücret politikaları ve çalışma şartlarını protesto amacıyla yeniden grev kararı alındığı belirtildi. "Mali kriz bahane edilerek çalışanların maaşlarının yıllardır dondurulduğu" ifadesi kullanılan açıklamada, maaşlara yüzde 6 artış talep edildiği ve 23 Mart'ta greve gidileceği bildirildi.

Air France yönetimine karşı yol haritası belirlenecek

Greve pilotlar, kabin görevlileri ve yer hizmetleri çalışanları katılacak. Sendikalar ayrıca Air France yönetimine karşı tepkilerini sertleştirmek için gelecek hafta bir araya gelerek, yol haritası belirleyecek.

Bir ayda ikinci grev kararı

Mali kriz içinde olduğu öğrenilen şirkette, ücret politikası ve çalışma şartlarını protesto etmek amacıyla geçen ay greve gidilmişti.

Air France yönetimi, katılımın yüksek olduğu grev nedeniyle Fransa çıkışlı uluslararası uzun mesafe uçuşların yüzde 50'sini iptal etmek zorunda kaldı.

Şirket, toplam uçuşların da yüzde 25'inin grev nedeniyle gerçekleşemediğini açıkladı. France Info kanalına açıklama yapan Air France Genel Müdürü Franck Terner, çalışanların yüzde 6 zam talebinin karşılanmasının imkansız olduğunu savunarak, "Air France'ın bunu karşılayacak imkanı yok" dedi.

Air France çalışanları, 2015'te düzenlenen Merkez Komitesi yıllık değerlendirme toplantısını basarak, kameralar önünde Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Gagey ve şirket yöneticilerine saldırmış, olayda İnsan Kaynakları Müdürü Xavier Broset'in elbiseleri yırtılmıştı. Olayın görüntüleri dünya basınında geniş yer almıştı.

Kaynak: AA