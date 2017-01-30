  • 30 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.806
    EURO 4.071
  • BIST 85888.97
    ALTIN 145.727
Buradasınız : » » Air France, 15 müslüman yolcuyu kabul etmedi

Air France, 15 müslüman yolcuyu kabul etmedi

Fransız havayolu şirketi Air France, Paris'ten ABD'ye gitmek için havaalanına gelen 15 müslüman yolcunun uçağa kabul edilmediğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Air France, 15 müslüman yolcuyu kabul etmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşına ABD'ye giriş yasağı kararı sonrası Paris'ten bu ülkeye gitmek için havaalanına gelen 15 yolcunun geri çevrildiği bildirildi.

Fransız havayolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar ABD'ye gitmek için bilet alan veya aktarma yapan 15 yolcunun uçağa binişinin engellendiği" belirtildi.

Air France yetkilileri, bu yolcuların Trump'ın yasak kararı aldığı 7 ülkenin vatandaşı olduklarını fakat direkt bu ülkelerden geldiği anlamını taşımadığını kaydetti. Açıklamada, "Uçuşu iptal edilen yolcularla havayolu şirketinin ilgilendiği, hiçbirinin havaalanında kısıtlı kalmadığı ve geldikleri adrese geri dönmelerinin sağlandığı" ifade edildi.

Air France açıklamasında, yasağa maruz kalan ülke vatandaşlarının uçuş öncesi elektronik posta veya kısa mesajla uyarıldığı belirtilerek, "Bu şekilde Air France, havayolu taşımacılığını düzenleyen uluslararası kuralları uyguluyor ve bu kurallara saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada Fransız gazeteci Julia Vergely'nin Paris Charles de Gaulle havalimanındaki duyuru ekranlarına dair paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Fotoğrafta isimleri belirtilen kişilerin uçamayacakları uyarısı yapılıyor ve Air France müşteri hizmetlerine başvurması isteniyor. Çok sayıda kullanıcı, bu uygulamanın 1940'lı yıllardaki Nazi Almanyası'nı anımsattığını belirterek uygulamayı kınadı.

Etiketler: air france, trump kararı, müslümanlara yasak, Donald Trump, abd müslüman yasağı, uçuş yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER