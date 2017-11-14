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Buradasınız : » » AİHM'den 15 Temmuz sonrası yapılan 25 bin başvuruya ret

AİHM'den 15 Temmuz sonrası yapılan 25 bin başvuruya ret

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

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AİHMden 15 Temmuz sonrası yapılan 25 bin başvuruya ret

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, fetö, aihm, 15 Temmuz darbe girişimi
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