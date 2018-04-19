AİHM'de Türkiye aleyhine yapılan başvurular azaldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yapılan başvurularla ilgili detaylı bir rapor yayımladı.

Rapora göre 31 Mart tarihinden itibaren Türkiye aleyhine mahkeme önünde bekleyen başvuru sayısı 6 bin 600'e geriledi. Bu, son on yılın en düşük başvuru sayısı oldu.

30 bin FETÖ başvurusuna ret

Başvuru sayısının hızla düşmesinde, 2012'de Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı'nın kurulması ve savunmalar ile kararların icrasını Bakanlığın üstlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu kanuni düzenlemeler ve reformların hayata geçirilmesi etkili oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 30 bin başvuru da Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kurulmasıyla AİHM tarafından reddedildi.

Derdest başvuru sayısının düşüşünde, AİHM'in reddettiği başvurularda adres gösterdiği komisyonun kurulmasının da etkisi oldu.

Öte yandan, AİHM'de bekleyen başvuruların sayısının, iç hukukta bunların sorun olmaktan çıkarılması, geçmişten kalan konulara ilişkin olmaları gibi nedenlerle daha da düşmesi bekleniyor.

Türkiye dördüncü sırada

AİHM'in yayımladığı son verilere göre, 31 Mart 2018 itibarıyla 9 bin 650 derdest başvuru sayısıyla Romanya ilk sırada yer aldı.

Romanya'yı 8 bin 300 başvuruyla Rusya takip etti, 7 bin 300 derdest başvuru sayısına sahip Ukrayna ise üçüncü oldu.

AİHM'in önünde bekleyen başvuru sayısı 6 bin 600 olan Türkiye ise Ukrayna'nın ardından dördüncü sırayı aldı. Böylece, Türkiye aleyhine yapılan ve AİHM'de derdest olan başvuru sayısı son 10 yılın en düşük rakamına geriledi.

Kaynak: AA