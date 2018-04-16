Ahmici'de katledilen 116 Boşnak dualarla anıldı

Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerinin katlettiği 116 Boşnak için Ahmici köyünde düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'in yanı sıra kurban yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, şehitlerin defnedildiği mezarlık ziyaret edildi, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Boşnak lider İzetbegovic, Ahmici'de katledilen Boşnak sivillerin anısını yaşatmanın bir görev olduğunu söyledi.

"Ahmici'de yaşanan korkunç günün üzerinden 25 yıl geçti. Burada 32 kadın, 3 aylık bebek ve 82 yaşındaki bir ihtiyar dahil 116 kişi öldürüldü. Ahmici'den çıkartacağımız iki ders var. Yaşananları unutmamak ve tekrarlanmaması için mücadele etmek."

Savaşta BM barış gücü bünyesinde görev yapan ve katliamın ardından köye ilk gelenler arasında bulunan emekli İngiliz subayı Bob Stewart da o gün köye geldiğinde ilk önce yıkılmış camiyi gördüğünü anlattı.

"Boşnaklar gelip kadın ve çocukların öldürüldüğünü söyledi. Evler yıkılmıştı. Yapılanları gördüğümde çok üzülmüştüm. Gözlerime inanamamıştım. Savaşta sivillerin öldürülmesini aklım almıyor. İnsanlar çok kötü olabiliyor."

Ahmici'deki katliamda eşini kaybeden Habiba Ramic, köye geri dönecek cesareti olmadığından bugün Bosna Hersek'in Zenica şehrinde yaşadığını belirterek her 16 Nisan sabahı burada yaşananları hatırlayarak uyandığını söyledi.

Köyün imamı Mahir Husic de burada yaşananların asla unutulmayacağını vurgulayarak törende okunan ilahi ve kasidelerle Ahmici'de yaşanan acılara dikkat çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ahmici köyünde ne oldu?

Bosna'daki savaşta (1992-1995), HVO'ya mensup askerler, 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmici köyünü basarak burada 32'si kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplam 116 Boşnak sivili katletti.

Ahmici'de katledilenler arasında, daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de vardı.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmici'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.

Kaynak: AA