  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Ahmedinejad'ın yardımcısına tutuklama

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı Hamid Bakayi tutuklandı.

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Ahmedinejadın yardımcısına tutuklama

Tahran Adliyesi, "yolsuzluk" nedeniyle yargılandığı davada Hamid Bakayi hakkında verilen kararın temyiz mahkemesi tarafından onanmasının ardından eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısının tutuklandığını açıkladı. 

Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı Bakayi'nin, 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına mahkum olduğunu açıklamıştı.

Hapis ve kırbaç cezası

İsmaili, Bakayi'nin hapis ve kırbaç cezasının yanı sıra para cezasına da çarptırıldığını söylemişti.

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığındaki 10. kabine döneminde karıştığı "yolsuzluk" nedeniyle gözaltına alınan ve geçen yıl 9 Temmuz'da cezaevine konulan Bakayi, açlık grevi nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Eski cumhurbaşkanı yardımcısı yaklaşık 5 milyon dolar kefaletle 26 Temmuz 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: ahmedinejad, İran Cumhurbaşkanı, tahran adliyesi, hamid bakayi
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