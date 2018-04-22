Ahmedinejad’a yakınlığıyla bilinen gazeteciye gözaltı

Dolatebahar internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Yayın Yönetmeni Haydari öğle saatlerinde emniyet güçleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Haberde, Haydari'nin gözaltına alınma sebebine dair bilgiye yer verilmedi.

Dolatebahar internet haber sitesi, Ahmedinejad'ın İran yönetimine eleştirilerini yayınlamakla ön plana çıkıyordu.

Yine bir süre önce Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcıları Hamid Bekayi ile İsfendiyar Rahim Meşai "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA