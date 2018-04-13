Ahmedinejad'a eski kabinesinden suçlama

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde görev yapmış bakanların da aralarında olduğu 43 üst düzey isim, son aylarda rejime karşı eleştiriler yönelten eski cumhurbaşkanını yayınladıkları bir bildiriyle hedef aldı.

Ahmedinejad'ın ülke yönetimine yönelik eleştirilerinin "radikal ve yıkıcı" olarak nitelendirildiği bildiride, "ülkeyi karıştırmak isteyen yabancı düşmanlara zemin hazırlamakla" itham edilen Ahmedinejad'a, "devrimin ilkelerine geri dön" çağrısı yapıldı.

Bir süredir ülke yönetimi ve lider Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan Ahmedinejad'ın adı devam eden yolsuzluk soruşturmalarında geçiyor.

Ahmedinejad döneminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Hamid Bekayi, yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapse mahkûm edilmişti. Ahmedinejad'ın bir diğer yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai de Tahran Devrim Mahkemesi'nin yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Ahmedinejad, yargının kararlarına karşı çıkarak Yargı Erki'nin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini savunmuştu. Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei ise eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı yardımcıları hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalışmakla itham etmişti.

Kaynak: AA