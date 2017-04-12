Ahmedinejad Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusu yaptı

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvurularının ikinci gününde, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da adaylık başvurusu yaptığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı İRNA'da yer alan habere göre, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, daha önce adaylık başvurusunda bulunacak isimlerden Hamid Bakayi'yi destekleyeceğini açıklamasına rağmen bugün kendisi adına da başvuru yaptı.

Ahmedinejad'ın, İran lideri Ali Hamaney'in "aday olmaması" yönündeki tavsiyesinin aksine hareket etmesi ise dikkati çekti.

Hamaney, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, bu yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad'ın aday olmamasını istemiş, bunun üzerine Ahmedinejad, kendi Cumhurbaşkanlığı döneminin birinci Başkan Yardımcısı Bakayi'ye desteğini belirterek, siyasetten uzak durmayacağı mesajını vermişti.

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak 12'nci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları dün başlamış ve ilk gün başvuranların sayısı 100'ü geçmişti.

Adaylık başvuruları 15 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek, kesin adayların isimleri ise 26 Nisan'da duyurulacak.