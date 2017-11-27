  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Agung Yanardağı'nda kül ve duman 6 bin metreye ulaştı! Alarm en üst seviyede

Agung Yanardağı'nda kül ve duman 6 bin metreye ulaştı! Alarm en üst seviyede

Agung Yanardağı’nın kuvvetli bir şekilde kül püskürtmesinin devam etmesi üzerine en üst seviyede alarm verildi.

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Agung Yanardağında kül ve duman 6 bin metreye ulaştı! Alarm en üst seviyede

Endonezya’nın Bali Adası’nda Agung Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın 6 bin metre yüksekliğe ulaşmasıyla, büyük bir patlama tehlikesine karşılık bölgede en üst seviyede alarm durumuna geçildi.

Bölgede hava trafiğinin olumsuzluk etkilenmesi üzerine Lombok'taki havalimanın ardından Bali'deki havalimanı da geçici süreyle uçuşlara kapatıldı.

Öte yandan ertelenen uçuşlar nedeniyle binlerce yolcu mağdur oldu.

Agung Yanardağı, geçen haftanın ardından dün yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamıştı. Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm durumu belli bir süre en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük bir patlama riskine karşılık bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Endonezya, Bali adası, Agun Yanardağı
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