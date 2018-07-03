Agung Yanardağı yine hareketlendi

Agung Yanardağı yeniden harekete geçerek kül ve lav püskürtmeye başladı.

Patlamalar nedeniyle bin 156 kişi, güvenli bölgeye tahliye edildi.

BPBD, tahliye edilenler için battaniye ve gıda gibi temel insani ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını belirtti ve tahliye edilenlerin sayısının daha da artabileceğini aktardı.

Bali’deki I Gusti Ngurah Rai Havalimanı yetkilileri, şu an için uçuşlarda herhangi bir aksamanın olmadığını duyurdu.

Kül ve duman iyice yayıldı

Adanın batısındaki Banyuvangi bölgesi yetkilileri, yanardağdaki hareketlilikler nedeniyle 8 bin kişiye tedbir amaçlı maske dağıttıklarını açıkladı ve halka yanardağ çevresindeki 4 kilometrelik alanda herhangi bir faaliyette bulunmamaları uyarısı yaptı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), dün akşam meydana gelen patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın 2 kilometre yüksekliğe çıktığını ve lavların yanardağ çevresinde geniş bir alana yayıldığını kaydetti.

Bali Havalimanı, volkanik küllerin hava ulaşımını aksatması nedeniyle geçen hafta yarım gün hizmete kapatılmıştı.

1963'teki yanardağ patlamasında 1000'den fazla kişi yaşamını yitirmişti

Yanardağ 1963'te patladığında lav akışı 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybederken büyük maddi hasar yaşanmıştı. Yanardağın etki alanında halen 4 milyon kişi yaşıyor.

Yaklaşık 250 milyon nüfusa ev sahipliği yapan takımadalar ülkesi Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem bölgesinde bulunuyor.

Kaynak: AA