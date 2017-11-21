  • 21 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.644
  • BIST 105243.23
    ALTIN 162.951
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Agung Yanardağı harekete geçti

Agung Yanardağı harekete geçti

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı. Eylül ayından bu yana yaklaşık 130 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Agung Yanardağı harekete geçti

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden duman ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

BNPB’den yapılan açıklamada, çıkan dumanların dağın zirvesinden 700 metre yukarıya ulaştığı kaydedildi. Bölge halkının yanardağdan en az 6 kilometre uzakta durması uyarısında bulunuldu.

BNPB ayrıca, yanardağ için hala aktif olan ikinci seviyedeki alarm durumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm seviyesi en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük bir patlama riskine karşılık bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.
 

AA

Etiketler: Mount Agung, Endonezya, bali, Agung Yanardağ harekete geçti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER