Agung Yanardağı harekete geçti

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden duman ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

BNPB’den yapılan açıklamada, çıkan dumanların dağın zirvesinden 700 metre yukarıya ulaştığı kaydedildi. Bölge halkının yanardağdan en az 6 kilometre uzakta durması uyarısında bulunuldu.

BNPB ayrıca, yanardağ için hala aktif olan ikinci seviyedeki alarm durumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm seviyesi en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük bir patlama riskine karşılık bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.



AA