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Ağrı'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, daha önce görevden uzaklaştırılan DBP'li Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına a

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Ağrıda terör operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, daha önce terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan DBP'li Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2014-2015 yılları arasında sözde "Adalet Komisyonu" adı verilen oluşum içerisinde PKK/KCK terör örgütü adına ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlara korku ve tehdit yoluyla ceza kestiği belirlenen 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında eski DBP'li Belediye Başkanı Öztürk ile K.D, S.D, H.D, M.S.A, M.K, R.Y, B.O, F.O. ve A.Y'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili 5 kişiyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dökümanın ele geçirildiği ifade edildi. AA

Etiketler: gözaltı, terör operasyonu, Ağrı terör operasyonu, tutak ilçesi, tutak belediye başkanı fırat öztürk
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