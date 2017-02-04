AGİT'ten ateşkes çağrısı

Sivillerin yoğunlukta olduğu Doğu Ukrayna’da keyfi saldırıların kabul edilemeyeceğini belirten Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier, hem Minsk anlaşmasına hem de ateşkese saygı duyması gerektiğini belirtti.

Doğu Ukrayna'da çatışmalar kınanarak taraflara ateşkes çağrısı yapıldı.

Çatışmalarda en büyük zararı sivillerin gördüğü belirtilirken, çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

2014'ten beri Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. AA