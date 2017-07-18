AGİT’in yeni genel sekreteri belli oldu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eski Genel Sekreteri Lamberto Zannier’den boşalan koltuğa, İsviçre’nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Thomas Greminger getirildi.

AGİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, AGİT Bakanlar Konseyinin, beş günlük sessizlik prosedürünün sona ermesinin ardından ve Daimi Konseyin sunduğu öneriye uygun olarak, üst düzey 4 yetkilinin atama kararlarını oybirliği ile kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un, Greminger’e yeni görevinde başarılar dilediği belirtilirken, "İsviçre'nin Daimi Temsilcisi olarak ülkesinin AGİT Dönem Başkanlığı esnasında, kriz dönemlerinde kendini müzakereci ve arabulucu olarak gösterdiği kararlılık ve yeterlilikle kanıtlamıştır. Bu becerileri AGİT Genel Sekreteri olarak yeni ofisinde de, örgütümüzün menfaatine, sergileyeceğine inanıyorum." ifadeleri yer aldı.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR) Direktörlüğüne İzlandalı Ingibjörg Solrun Gısladottir’in atandığı aktarılan açıklamada, mart ayından itibaren boş olan AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliğine ise Fransız Harlem Desir’in getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, AGİT eski Genel Sekreteri Zannier’in AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri olarak atandığı bilgisi paylaşıldı.