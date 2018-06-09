Afrinlileri bayram telaşı sardı

Terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Afrin’e huzur ve güven geldi.

İlçede hayat hızla normalleşirken geri dönüşler de hız kazandı. Afrin'de nüfus 100 binin üzerine çıkmış durumda.

Cadde ve sokaklar hareketli

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Afrin halkını hazırlık telaşı sardı.

Cadde ve sokaklar alışverişe çıkan Afrinlilerle doldu, iş yerleri taleplere cevap vermeye çalışıyor.

Esnaf hazırlık yapıyor

Esnaf, bayram öncesi hareketlilikten memnun.

"Şu an bayram hazırlıkları yapıyoruz. Görüyorsunuz şeker ve çerezleri hazırlıyoruz. Bayram için Türkiye'den gelecek akrabalarımız da olacak. Yoğunluk yaşayacağımızı düşünüyoruz."

Siviller huzur içinde

Afrinliler de kente hakim olan huzur ortamından memnun.

"Durumlar gayet iyi. Her şey güzel ve rahat. Şimdi bayram hazırlıklarını yapıyoruz. İyiyiz şu anda."

Kaynak: TRT Haber