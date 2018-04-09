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Afrinliler tuzaklanmış patlayıcılara karşı bilinçlendiriliyor

Terör örgütü Afrin'den kaçarken birçok tuzaklanmış patlayıcı düzeneği bıraktı. TSK Afrinli sivillerin tuzaklanan patlayıcılara karşı neler yapması gerektiğini TRT Kudi'ye anlattı.

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Afrinliler tuzaklanmış patlayıcılara karşı bilinçlendiriliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle Afrin'i terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Afrin bölgesini tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin kent merkezi teröristlerden temizlenirken, teröristlerin bıraktığı yüzlerce patlayıcı da bir bir imha ediliyor.

Örgütün yerleşim yerlerine tuzakladığı mayınlar ve el yapımı patlayıcılar sivil can kayıplarına neden oluyor. Terör örgütü YPG/PKK Afrin'den kaçarken geride birçok tuzaklanmış patlayıcı düzeneği bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrinli sivillerin tuzaklanan patlayıcılara karşı neler yapması gerektiğini TRT Kudi'ye anlattı.

Kaynak: TRT Haber

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