Afrinliler suya kavuşmanın sevincini yaşıyor

Türkiye bölgeyi sadece teröristlerden değil, biriken sorunlardan da kurtarıyor.

YPG/PKK'nın açtığı hendek ve tüneller nedeniyle Afrin'de birçok su hattı hasar görmüş, şebekelere giden su kesilmişti.

DSİ ve HATSU hemen harekete geçti

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (HATSU) ekiplerinin çalışması sonucu, dün Afrin ilçe merkezi, yaklaşık bir ay sonra suya kavuşmuştu.

Ebu İbrahim, "Elhamdülillah suyumuz geldi. Bir aydır suyumuz yoktu. Yakınlarımızın, akrabalarımızın evlerine dönmesini istiyoruz" dedi.

"Türkiye suyumuzu, ekmeğimizi getirdi"

Eşyalarını, halılarını yıkamaya başladıklarını anlatan Ebu İbrahim, "Elhamdülillah suyumuz yeterli. Bizden ayda 4 bin Suriye lirası (35-40 lira) para alıyorlardı. Verebilen vardı, veremeyen vardı" diye konuştu.

"Afrin'de fakir çok. (YPG/PKK döneminde) Su, elektrik çok pahalıydı" diyen Ebu İbrahim, su ve elektrik fiyatlarının düşmesi için yardım isteyerek Türkiye'ye çağrı yaptı.

Um Muhammed isimli anne de "Allah Türkiye'den razı olsun. Ekmeğimizi getirdiler. Suyumuzu getirdiler. Eşyalarımızı yıkadık. Suyumuz, ekmeğimiz olsun, başka bir şeye ihtiyacımız yok" diye konuştu.

"PKK'nın yaptığı tahribatı kimse yapmadı"

İlçe sakini Muhammed Bekir de "PKK buradan çıkmadan su kanallarını tahrip etti. Türkler geldikten sonra şebekelerimizi onardı. Halkımız buzdolaplarını ve depolarını suyla doldurdu" dedi.

"Afrin halkına çok saygılılar"

Bekir, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının halkı öldürdüğü, işkence ettiği şeklindeki iddiaların hepsi yalan, inanmayın. Kimseye bir zararları yok ve insanlarımıza değer veriyorlar. İnsanlarımıza izzet ve ikramda bulunuyorlar. Ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Afrin halkına çok saygılılar. O yüzden söylentilere kulak asmayın. Halkımız burada rahata kavuştu, huzur buldu. PKK'nın yaptığı tahribatı kimse yapmadı. Şu an iyi durumdayız."

DSİ ve HATSU, Afrin'in bazı beldelerine su vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA