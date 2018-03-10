Afrinliler ÖSO'daki akrabalarına kavuştu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO mensuplarının, terör örgütü PYD/PKK-DEAŞ’tan kurtardığı köyde akrabalarına kavuşma anı görüntülendi.

Kurt Farmez köyü sakinleri kendilerini teröristlerden kurtaran ve akrabaları olan ÖSO'luları zılgıtlarla karşıladı. Köylüler, sarıldıkları ÖSO'lularla birlikte sevinç gözyaşları döktü.

"YPG/PKK bizi tehcir edeli 3 yıl oldu"

Arındırdıkları köye dönen ÖSO mensubu Abdülaziz Mustafa, "Terör örgütü PYD/PKK'nın köyden bizi tehcir edeli 3 yıl oldu. Köye çok fazla çatışmadan girip özgürleştirdik. Çünkü akrabamızla sürekli iletişimdeyiz. Onlar bize katil PKK'nın çekildiği haberini verdi." dedi.

"Halk kendini güvende hissetmeye başladı"

Mustafa, akrabalarıyla sürekli iletişimde olmalarının köyün hızla alınmasını sağladığını aktardı.

ÖSO'nun güvenliğini sağlamak amacıyla köy sakinlerine evlere girmelerini anons ettiğini söyleyen köy sakini Ebu Ömer, şunları kaydetti:

"ÖSO köye girdi çok şükür. Halk kendini güvende hissetmeyebaşladı. ÖSO köylüleri öldürüyor söylentileri yalandır. Öyle bir şey söz konusu olamaz. İnsanlara değil hayvanlara bile zarar vermediler. Korkarak konuşmuyorum, bu bir gerçektir."

Köydeki mayınlar temizleniyor

ÖSO mensupları Kurt Farmez köyünde terör örgütlerinin döşediği mayınları temizliyor.

ÖSO savaşçısı Ebu Samir, korkak olarak nitelendirdiği terör örgütünün köy içindeki yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini söyledi. Samir, "Teröristlerin döşedikleri mayınları kimseye zarar vermeden sökmeye başladık." dedi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından buyana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.

Kaynak: AA