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Afrinliler örgüte ait gıda depolarını basarak ihtiyacını karşılıyor

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca bölgeden çıkması engellenen Afrin halkı, teröristlere ait gıda depolarını basarak ihtiyacını karşılıyor.

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Afrinliler örgüte ait gıda depolarını basarak ihtiyacını karşılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hızla devam ediyor. TSK ve ÖSO, Afrin'i tamamen kuşattı. TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi karşısında, YPG/PKK elebaşları bölgeden kaçmaya başladı.

YPG/PKK'lı teröristler, TSK ve ÖSO güçlerine karşı canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı sivillerin Afrin kent merkezinden çıkışını, tehditlerle, tuzaklarla, hendeklerle engellemeye çalışıyor. Kaçmayı başaran siviller, güvenli bölgelere gidiyor. 

Halk teröristlere ait gıda depolarını basıyor

Terör örgütü mensupları tarafından bölgeden çıkmasını engellenen sivil halk, teröristlere ait gıda depolarını basarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaynak: İHA

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