Afrinli Kürtlerden kentin gerçek halkına "geri dönün" çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği Afrin'e geri dönen Kürt aileler, bölgedeki durumun iyi olduğu belirterek, halkı evlerine dönmeye çağırdı.

TRT Kurdi'ye konuşan Afrinli Kürtler, hemşehrilerinin terör örgütü YPG/PKK'nın kara propagandasına aldanmamaları gerektiğini anlattı.

Afrinli Mikbad isimli 60 yaşındaki bir kadın, çocuklarının YPG/PKK zulmünden Türkiye'ye kaçtığını, görme engelli bir çocuğunun ise kaybolduğunu söyleyerek, "Artık huzur içinde, rahat yaşamak istiyoruz" dedi.

51 yaşındaki bir başka Afrinli Mustafa Türko da "Afrin'e kaçtık. Oradan da Bircikas'a kaçtık. Oradan da Nible'ye geçtik. Evimize dönmemize izin vermediler. Bize dediler ki 'Sizi kesecekler' Zar zor ellerinden kaçtık. Sağ salim köyümüze döndük. Allah herkese yardım etsin" diye konuştu.

YPG/PKK'nın Afrin'e geri dönmeleri halinde Türk ordusu ve ÖSO'nun kendilerini öldüreceğini yönünde kara propaganda yaptığını dile getiren Türko, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Tamamen yalan. Tamamen uydurma. Biz sorunsuzca geldik" dedi.

Gençlerin Afrin'e dönmesine izin vermediklerini anlatan market sahibi Menan Culusi de "'Afrin'de çete var' diyorlar. Oysa ki burada bir şey yok. Herkes evinde. Hiçbir sorun yok" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir başka sivil de "Zorla evimizden çıkartıyorlardı. Askere gitmemiz için baskı yapıyorlardı. 'Annem ve babam hasta, gelemeyiz, ölürler.' diyorduk. 'Olmaz, geleceksiniz' diyorlardı" ifadelerini kullandı.

YPG/PKK'nın, kendilerini birkaç kez zorla silah altına aldığını anlatan Afrinli sivil, örgütün elinden kaçmayı başardıklarını söyledi.

YPG/PKK'nın, babasından zeytinyağı fabrikasının anahtarını istediğini belirten Afrinli sivil, "İçine silah, mühimmat yerleştirecekler diye babam anahtarı vermedi. Kilidi kırıp zorla içeri girdiler" dedi.

Afrinli sivil, "Halkımızın geri dönmesini istiyoruz. Burada bir şey yok. 'Türkler ve ÖSO halkı kesiyor' diyorlar. Öyle bir şey yok. Tamamen yalan" diye konuştu.

Kaynak: AA