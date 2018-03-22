Afrinli kadın: O gün uyandığımda özgürlük içime doğdu

Afrin'i terör örgütlerinden kurtaran Mehmetçiği karşısında görünce gözü yaşlı şekilde "Neden daha önce gelmediniz" diyen Zeliha İbn İyd, yaşadıklarını anlattı.

"Günde 4-5 saat dışarı çıkamaz olmuştuk"

Genç kadın, "Eşim taksicilik yapıyordu. Kendisini öldürdüler. Çok zor günler yaşadık. 4 çocuğumuz vardı. 5. çocuğuma 5 aylık hamileydim. Dünyamız yıkıldı. 5 yıl boyunca çok zulüm gördük. Hayatı haram ettiler. Dışarı bile çıkamaz hale geldik. Teröristlerden dolayı ailemizi dahi göremez olmuştuk. Günde 4-5 saat dahi dışarı çıkamaz olmuştuk. Hayatımızı engelliyorlardı" dedi.

"Uyandığımda sanki içime özgürlük doğmuştu"

Özgürlüğe kavuştukları için şükrettiklerini, Türk askerinin gelmesiyle hayli duygulanıp sevindiklerini kaydeden Zeliha İbn İyd, "Türk askerini karşımda görünce duygulandım. Neler söyleyeceğimi bilemedim. Onlar gelince çok mutlu oldum. Şükrediyorum. O gün uyandığımda sanki içime özgürlük doğmuştu. O özgürlük öyle ki nefesime doldu. Yüreğimdeki yangın da söndü" diye konuştu.

"Onların zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var"

Şehit edilen Mahmud El Ahmed'in babası Cuma Ahmed ise nakliye işiyle uğraştıklarını ifade ederek, "PKK yüzünden iş yapamaz hale geldik. Çok kötü muamele ettiler. Evimizin dışına bile çıkmamıza izin vermediler.Onların gelişine teşekkür ediyoruz. Türk askerinin gelmesine çok şükrediyoruz. Askerler geldi. Onların zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Herhangi bir geçim kaynağı olmayan 5 çocuklu Zeliha İbn İyd, eşi şehit edildiğinde bugün 8 aylık olan bebeği Reyyan'a hamile olduğunu belirterek, diğer çocukları Muhammed, Mara, Cuma, İbrahim ile birlikte yapılan yardımlarla geçinmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: İHA