Afrinli çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya eğlenerek kutladı

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'de hayat hızla normale dönüyor.
Siviller, çocuk-kadın ayrımı yapmayan terör örgütü YPG/PKK'nın zulümleriyle büyük acılar çekti. Mehmetçik ise onlara güven ortamında yeni bir hayat sundu. Türkiye, bölgede yaraları teker teker sarıyor.
Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TRT Haber ekibi Afrin'de teröristlerin 7 yıldır kilit vurup kapattığı okullardan birindeydi.
Kapılarını 23 Nisan etkinliğiyle yeniden açan okulda çocuklar ilk kez bayramın coşkusunu yaşadı.
Afrin'de okullar onarıldı, yeniden eğitime kazandırıldı. Terörden temizlenen bölgede çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyor.
Çocuklar artık rahatça sokaklarda oynuyor ve doyasıyla eğlenmenin tadını çıkarıyor.
Sokaklar yeniden hareketlenirken ilçe merkezinde açılan iş yeri sayısı da arttı.
Hayatın normalleştiği bölgeye sivillerin dönüşü de sürüyor. Suriyeliler vatanlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kaynak: TRT Haber