Afrinli çocuğun yardımına Türk doktorları koştu

Zeytin Dalı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

İlçede bir yandan başta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan yardım seferberliği sürerken, diğer taraftan bölgeye götürülen sağlık ekipleri, sivillerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Terör örgütleri tarafından uygulanan baskı ve kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 2,5 yıldır tedavi olamayan 4,5 yaşındaki Suriyeli Ali Ahmet'in imdadına Türk doktorları koştu.

Hastalığın son aşamalarına gelen küçük çocuk, getirildiği Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Türk askerleri Afrin'e girdi, bize doktorlar getirdi"

Anne Ayşe Muhammed, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeden çıkışlara izin vermemesi nedeniyle uzun süredir sağlık hizmeti alamadıklarını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce çocuğunun hastalandığını ancak tüm çabalarına rağmen tedavi için Halep ve Azez'e gitmesine izin verilmediğini söyleyen Muhammed, "Artık tüm umudumu kesmiştim ki Türk askerleri Afrin'e girdi. Bize doktorlar getirdiler. Doktorlar çocuğumun durumu öğrendiler ve direkt hastaneye getirdiler." diye konuştu.

"Türk askerleri için hep dua ettik"

Çocuğunun tedavisi için herkesin seferber olduğunu anlatan Muhammed, Türkiye'de kendilerine çok iyi bakıldığını ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlatarak, "Türklerin Afrin'e gireceklerini duyduğumda çok mutlu olduk ve sürekli dua ettik çünkü onlar bizi yaşadığımız baskıdan kurtaracaklardı." dedi.

Sağlığı iyiye gidiyor

Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Saltuk Buğra Böke de hastanın getirildiğinde durumunun ciddi olduğunu ancak uyguladıkları tedavi sonrası her geçen gün daha iyiye gittiğini açıkladı.

Hastanın uzun bir süre tedavi edilemediği için ciddi şekilde akciğer fonksiyonlarında bozulmalar olduğunu aktaran Böke, geldiği güne oranla büyük ölçüde rahatladığını ancak tedavinin biraz zaman alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA