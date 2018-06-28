Afrin'in "Şurta" gücünü mavi bereliler eğitiyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de YPG/PKK mensuplarının tuzakladığı patlayıcıları temizleme çalışmalarını sürdüren jandarma komandolar, bir yandan da bölgede asayişin sağlanması amacıyla Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluşan yerel "Şurta" gücünü yetiştiriyor.

Jandarma komando birlikleri, "yanaşık düzen, temel askerlik, muharebe, mekanik nişancılık ve atış, hayatı idame ve iç güvenlik" gibi konularda "Şurtalar"a eğitim veriyor.

Eğitimlerini tamamlayan "Şurtalar" ise ilk olarak Racu ve Bülbül beldelerindeki görev bölgelerinde çalışmalarına başladı.

Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşları ile bölgede yaşayan yerel halktan gönüllülük esasıyla seçilen "Şurtalar", iki haftalık bir eğitimin ardından görev bölgelerine uğurlanıyor.

"Şurtalar"a görev bölgelerinde de destek veren jandarma komandolar, onlara suç ve suçlularla mücadele, olaylara müdahale, cezaevine nakil işlemleri gibi konular hakkında bilgi veriyor.

Şu anda yaklaşık bin kişiden oluşan "Şurta" birlikleri, 150'şer kişilik gruplar halinde Racu ve Bülbül beldelerinin yanında Şirkan, Şeran, Cinderes, Mabatlı gibi bölgelerde de görev alacak.

Mavi bereliler derelerden geçiş için köprüler kuruyor

Öte yandan jandarma komandolar, örgüt mensuplarının önceden kullandığı mağara ve sığınaklarda da patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi bereliler, hayatı kolaylaştırmak adına da bölgede seyyar köprüler kuruyor. Meydan Akbez köyünden geçen dereye de kurulan seyyar köprü ile yerel halkın, araç ve iş makinelerinin geçişi sağlanıyor.

Kaynak: AA