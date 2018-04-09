Afrin'i artık Afrinliler yönetecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) teröristlerden arındırdığı Afrin'de, savaşın izleri silinmeye çalışılıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin’i köylere bağlayan yollara yaptığı toprak setler TSK tarafından kaldırılıyor, hendekler kapatılıyor.

Mehmetçik bölgede 24 saat görev başında. Yardım ekipleri de Afrin'in merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Afrin ilçe merkezinde de hayat normale dönüyor.

Afrin'de kurulacak yerel meclis için toplantı yapıldı

Fırat Kalkanı bölgesinde kurulan yerel meclisler, Türkiye ile ortak çalışarak, sorunlarını çözme konusunda çok başarılı oldu.

Aynı model Afrin ilçe merkezi için de uygulanacak. Bu çerçevede oluşturulacak 50 kişilik yerel meclis için Kürt, Arap ve Türkmen üyeler toplantı yaptı.

Terör örgütlerinden kurtulan Afrin ayağa kalkıyor

Afrin yerel meclisinde hem Kürtler, hem Araplar, hem de Türkmenler var. Ortak bir çalışmayla Afrin'i ayağa kaldırmak için sorunların çözümü için önemli görevler üstlenecekler.

50 kişilik meclis, kendi başkanını seçecek. Başkan, belediye başkanı gibi görev yapacak.

Yerel meclis neler yapacak?

Yerel meclis, ilçenin birçok şu anda sorunlarının çözümü için çalışma yapacak. Sağlık, eğitim, altyapı sorunları tek tek tespit edilecek.

Ardından da Türkiye ile birlikte o sorunların çözümü noktasında birlikte çalışma yapılmış olacak.

Kaynak: TRT Haber