Afrin'e gitmek isteyen sivillere YPG/PKK engeli

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Üyesi Nuri Brimo, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hak ihlallerinden ve Afrin'in durumundan bahsetti.

Brimo, Beşşar Esed Rejimi'nden Suriye'nin kuzeyini 2011 yılında bir mermi bile patlatmadan devir alan örgütün, son 7 yıl içerisinde elinde tuttuğu bölgeleri adeta bir zindana çevirdiğini söyledi.

Tüm dağlara teröristbaşının posterini astılar

YPG, bu süre zarfında ENKS üyelerine saldırıp, büroları kapatıp siyasi hayatı dayanılmaz hale getirdi.

Halk da artık terör örgütünün zulmünden bıkmış durumda. Nuri Brimo, YPG/PKK'nın krli provokasyonuna da değindi.

"YPG kalkıp Türkiye sınırı üzerindeki Afrin'in tüm dağlarına Öcalan'ın posterlerini asıp, provokasyon yaptı."

Afrin'e dönmek isteyenlere hain ithamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı zaman örgüt, sivillerin bölgeden çıkmasına izin vermedi.

Brimo, "Afrin'den çıkmak isteyenlere hain ve çete ithamında bulunuyorlardı. Şimdi ise Afrin'e evlerine dönmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.

Teröristlerin yalanları ortaya çıktı

YPG/PKK'nın, Türkiye'nin Afrin'de demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığı büyük yalanına da değinen Brimo şunları söyledi:

"YPG'nin kendisi sivillerin Afrin'deki evlerine dönmesine izin vermiyor. Yani yalan söylüyorlar."

Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde kurduğu karanlık zindanlardaki ENKS tutuklularını Halep'te Esed Rejimi'ne teslim etti.

Kaynak: AA