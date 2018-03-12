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Buradasınız : » » Afrin'deki siviller kentten ayrılmaya başladı

Afrin'deki siviller kentten ayrılmaya başladı

TSK'nın ÖSO ile birlikte sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda merkezin kuşatılmasına 1,5 km kaldı. Kent merkezindeki siviller evlerinden ayrılıyor.

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Afrindeki siviller kentten ayrılmaya başladı

TSK ve ÖSO, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin merkezine ilerleyişini sürdürüyor.

Merkezin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı. Kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı. 

Afrin'de yaşayan siviller, yanlarına aldıkları bazı eşyalarla huzur ve güvenliğin hakim olduğu Fırat Kalkanı bölgelerine gidiyor.

Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazıları ise bölgelere yerleşti, bazıları ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ediyor.

Teröristlerin yuvalandığı Afrin'e adım adım

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.

Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor.

Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor. 

Kaynak: DHA

Etiketler: zeytin dalı, tsk, OSÖ, afrin
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