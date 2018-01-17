Afrin'deki PYD/PKK panikte

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Türkiye'nin Afrin operasyonu öncesi uluslararası toplumdan yardım istedi. PYD, "Afrin yalnız değil. Kuzey ve Doğu Suriye Afrin'le birlikte olmaya hazır" diye açıklama yaptı.

PKK'lı teröristlerin bel kemiği 'Afrin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyon her an başlayabilir

PKK/PYD Gençleri alıkoyuyor, esnafı tehdit ediyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD/PKK Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına karşı Afrin'de sivillere yönelik baskılarını artırdı. Örgüt son 2 günde 19-30 yaşlarındaki 80 civarı genci Afrin ilçe merkezinde, 50 kadar genci de Raco beldesinde alıkoydu.

Yaklaşık 130 genç, örgütün önceki uygulamasının aksine bu kez hiçbir silahlı eğitim almadan doğrudan cephe hatlarına götürüldü. Afrin'de çok sayıda aile, genç çocuklarını evlerde örgütten saklamaya çalışıyor.

PYD/PKK, Afrin'de geçen yıllarda da binlerce genci zorla silah altına almıştı. Aralarında kız çocuklarının olduğu gençlerin aileleri ve Afrin halkı, örgütü birçok kez protesto etmişti.

Esed rejimi, Temmuz 2012'de Afrin'i çatışmadan PYD/PKK’ya devretti. İlçe, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu.

Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

"Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız"

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK'nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı.