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Buradasınız : » » Afrin'de YPG/PKK'nın patlayıcı döşediği fırın üretime başladı

Afrin'de YPG/PKK'nın patlayıcı döşediği fırın üretime başladı

Afrin'de terör örgütünün patlayıcı döşediği bir fırın daha faaliyete geçti. Ekmek yapan fırın sayısı 2 oldu.

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Afrinde YPG/PKKnın patlayıcı döşediği fırın üretime başladı

Türkiye'nin desteğiyle teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde yaralar sarılıyor.

Teröristlerin kaçarken fırınlara tuzakladığı patlayıcıları arama tarama çalışmaları titizlikle yapılıyor.

Bir süre önce açılan 5 bin ekmek kapasiteli fırının ardından, bir başka fırın daha patlayıcılardan temizlendi.

Ekmek üretimine başlanan fırının un ihtiyacını Türkiye karşılıyor. Afrinlilerin çalıştığı fırında günde 4 bin 500 ekmek üretiliyor. 

Şu anda üretime başlayan yeniden üretime başlayan o fırının önünde uzun kuyruklar var. Vatandaşlar ekmek almak için o fırının önüne gelmiş durumda.

Patlayıcılardan temizlenen şehirde 2. fırın üretime başladı. İlçe merkezindeki patlayıcı tuzaklanmış 7 fırında arama tarama işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ypg, PKK, afrin
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