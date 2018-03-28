Afrin'de YPG/PKK'nın patlayıcı döşediği fırın üretime başladı

Türkiye'nin desteğiyle teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde yaralar sarılıyor.
Teröristlerin kaçarken fırınlara tuzakladığı patlayıcıları arama tarama çalışmaları titizlikle yapılıyor.
Bir süre önce açılan 5 bin ekmek kapasiteli fırının ardından, bir başka fırın daha patlayıcılardan temizlendi.
Ekmek üretimine başlanan fırının un ihtiyacını Türkiye karşılıyor. Afrinlilerin çalıştığı fırında günde 4 bin 500 ekmek üretiliyor.
Şu anda üretime başlayan yeniden üretime başlayan o fırının önünde uzun kuyruklar var. Vatandaşlar ekmek almak için o fırının önüne gelmiş durumda.
Patlayıcılardan temizlenen şehirde 2. fırın üretime başladı. İlçe merkezindeki patlayıcı tuzaklanmış 7 fırında arama tarama işlemleri devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber