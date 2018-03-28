  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Afrin'de YPG/PKK'nın mühimmat deposu ortaya çıkarıldı

Afrin'de YPG/PKK'nın mühimmat deposu ortaya çıkarıldı

Mehmetçik Afrin'de didik didik patlayıcı araması yapıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın iki sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Afrin'de kontrol tamamen sağlandı. TSK, bölgede arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, Mehmetçik tarafından bir bir imha ediliyor.

Samatek köyünde yapılan arama faaliyetinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TSK mühimmat deposunun görüntülerini Twitter'dan paylaştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, afrin
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