Afrin'de YPG/PKK'nın mühimmat deposu ortaya çıkarıldı

Afrin'de kontrol tamamen sağlandı. TSK, bölgede arama tarama çalışmalarına devam ediyor.
- YPG/PKK Afrin’de beton santrali kurmuş
- Afrin’de YPG/PKK’nın EYP imalathanesi imha edildi
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- Afrin'de yakalanan teröristler YPG/PKK'nın iç yüzünü anlattı
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- Afrin'deki patlayıcıları "Leylak" buluyor, "METİ" imha ediyor
Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, Mehmetçik tarafından bir bir imha ediliyor.
Samatek köyünde yapılan arama faaliyetinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
TSK mühimmat deposunun görüntülerini Twitter'dan paylaştı.
28 Mart 2018’de Afrin / Samatek köyünde yapılan arama faaliyetinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta; muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/0e2O69CWSv— TSK (@TSKGnkur) 28 Mart 2018
Kaynak: TRT Haber