Afrin'de YPG/PKK'nın mühimmat deposu ortaya çıkarıldı

Afrin'de kontrol tamamen sağlandı. TSK, bölgede arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, Mehmetçik tarafından bir bir imha ediliyor.

Samatek köyünde yapılan arama faaliyetinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TSK mühimmat deposunun görüntülerini Twitter'dan paylaştı.

28 Mart 2018’de Afrin / Samatek köyünde yapılan arama faaliyetinde teröristlere ait iki ayrı sığınakta; muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/0e2O69CWSv — TSK (@TSKGnkur) 28 Mart 2018

Kaynak: TRT Haber