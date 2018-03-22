Afrin'de yaralar sarılıyor

Afrin'deki siviller terör örgütünün baskısı altında, canlı kalkan olarak kullanıldılar. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin operasyonuyla ise rahat nefes aldılar.
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Mehmetçik, teröristlere düzenlediği operasyonlarda, sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterdi.
Afrin merkezinin teröristlerden arındırılmasının ardından bölge halkına yardım elini de uzattı.
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Güvenlik güçleri, ilçe merkezinin kuzeybatısında yaşayanlara gıda yardımı dağıttı, sağlık taraması yaptı.
Zırhlı araçlarla bölgeye giden Mehmetçiğe bölge halkı sevgi gösterilerinde bulundu.
Bölge güvenliğinin alınmasının ardından askerler, halka gıda yardımı yaptı.
Çocuklarla da yakından ilgilenen askerler, onlara çikolata ve lokum ikram etti.
Daha sonra askeri sağlık görevlileri mahallede sağlık taraması yaptı. Hastalara ilaç verilirken halk Mehmetçiğe teşekkür etti.
Kaynak: AA