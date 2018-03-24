Afrin'de ulaşım için artık teröristlere 'geçiş haracı' verilmeyecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede güvenliği, istikrarı sağlamak için Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezi ile tüm köyler teröristlerden temizlendi.

Başta Afrin olmak üzere tüm yerleşimlerde huzura kavuşan halk, yılların biriktirdiği acı dolu günleri unutmaya çalışıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında oldukları dönemde Azez'den İdlib'e giderken Afrin'den geçen ve bu nedenle teröristlere yüklü miktarda para ödemek zorunda kalan sürücüler, ücretsiz ve huzurlu yolculuğun tadını çıkarıyor.

Teröristlerin zulmünden kaçıp başka yerlere sığınmak zorunda kalanlar evlerine dönmek için yollarda yoğunluk oluşturdu.

Aracına yüklediği eşyaları ve ailesiyle Afrin'e gitmeye çalışan İbrahim Ugla, bölgenin terörden arındırılmasıyla evlerine döndüklerini söyledi.

Güven içinde olmanın bambaşka bir duygu olduğunu ve bu nedenle Türkiye'ye dua ettiklerini vurgulayan Ugla, "Komşumuz, dostumuz Türkiye yıllardır Suriyelilere sahip çıkıyor. Birçok kardeşimiz orada huzur içinde yaşıyor. Şimdi de Türk askeri burada huzuru sağlamaya çalışıyor. Allah onlardan razı olsun" dedi.

İbrahim Ugla, bölge halkı olarak heyecanlı olduklarını ve güzel günler göreceklerine inandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Teröristlerden neler çektiğimizi bir Allah biliyor. Çok acılar çektik ve kimse bizim sesimizi duymadı. Yaklaşık iki ay önce Azez'e geldik ve burada mahsur kaldık. Şimdi yollar açıldı ve evimize dönüyoruz çok şükür. Hamdolsun teröristlerden kurtulduk, önceden yolu kullandığımızda büyük araçlar için bin, küçükler için de 500 dolar isterlerdi. Bu çok büyük rakam, o yüzden insanlar seyahat edemiyorlardı. Tarlanı ekmek için de 2 bin Suriye lirası ödemen gerekiyor. Allah'a şükürler olsun bunlardan kurtulduk. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz bizi bu zulümden kurtardılar."

Fatma el-Hamdo da insanların teröristlerden çok korktuğunu ve onların dediklerini yapmak zorunda kaldığını ifade ederek, özgürlüğe kavuştukları için sevinç duyduklarını belirtti.

Huzur içinde yolculuk yaptıklarını dile getiren Hamdo, "Önceden yolda bizi durdurup çocuklarımızı alırlar diye korkardık. Seyahat ettiğimiz için bizden para alırlardı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Şimdi Türkler geldi ve bizi bu zulümden kurtardılar. Allah razı olsun. Yavaş yavaş her şeyin yoluna gireceğini umut ediyoruz. Sürekli bunun için dua ederdik" sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA