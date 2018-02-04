Afrin'de teröristlerin ölüme terk ettiği iki yaşlıyı Mehmetçik kurtardı

Mehmetçik Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgeyi sadece teröristlerden temizlemekle kalmıyor. Bölge halkının yardımına da koşuyor.

Mehmetçik bu kez de ölüme terk edilen iki yaşlı Suriyelinin imdadına yetişti.

82 yaşındaki Ahmet Hannan ve 81 yaşındaki Azime Hüseyin Bilalağa köyünde yaşıylorlar. Yaşlıların evlerindeki yiyecekler, terör örgüt mensuplarınca gasp edilmiş.

Teröristler, bununla da yetinmeyip iki yaşlıyı darp etmiş. Kaderlerine terk edilen iki yaşlıyı Mehmetçik arama tarama faaliyeti sırasında buldu.

Köyden zırhlı ambulansla çıkardı. 82 yaşındaki gözleri görmeyen Ahmet Hannan ve 81 yaşındaki Azime Hüseyin, Türkiye sınırındaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Afrinli iki yaşlı, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Suriyeli yaşlılar, tedavilerinin ardından Antakya Bakım evine yerleştirildi.

Kaynak: TRT Haber