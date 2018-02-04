  • 04 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.775
    EURO 4.706
  • BIST 118119.4
    ALTIN 161.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afrin'de teröristlerin ölüme terk ettiği iki yaşlıyı Mehmetçik kurtardı

Afrin'de teröristlerin ölüme terk ettiği iki yaşlıyı Mehmetçik kurtardı

Afrin'in Bilal Ağa köyünde teröristlerin aç bıraktığı ve darp ettiği iki yaşlı Suriyeli, Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Mehmetçik Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgeyi sadece teröristlerden temizlemekle kalmıyor. Bölge halkının yardımına da koşuyor.

Mehmetçik bu kez de ölüme terk edilen iki yaşlı Suriyelinin imdadına yetişti.

82 yaşındaki Ahmet Hannan ve 81 yaşındaki Azime Hüseyin Bilalağa köyünde yaşıylorlar. Yaşlıların evlerindeki yiyecekler, terör örgüt mensuplarınca gasp edilmiş.

Teröristler, bununla da yetinmeyip iki yaşlıyı darp etmiş. Kaderlerine terk edilen iki yaşlıyı Mehmetçik arama tarama faaliyeti sırasında buldu.

Köyden zırhlı ambulansla çıkardı. 82 yaşındaki gözleri görmeyen Ahmet Hannan ve 81 yaşındaki Azime Hüseyin, Türkiye sınırındaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Afrinli iki yaşlı, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Suriyeli yaşlılar, tedavilerinin ardından Antakya Bakım evine yerleştirildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, OSÖ, bilal ağa, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER