  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Afrin'de teröristlerin gizlendiği labirent tüneller bulundu

Afrin'de teröristlerin gizlendiği labirent tüneller bulundu

TSK ve ÖSO'nun terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği Sirgaya Tepesi'nin etrafında birbiriyle bağlantılı, içinde ranzalar ve mutfak malzemeleri bulunan tüneller tespit edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleyişi sürüyor.

PYD/PKK'lı teröristlerin, TSK ve ÖSO'nun önceki gün ele geçirdiği Sirgaya Tepesi'ni savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla beton tünellerle çevirdiği ortaya çıktı.

İki metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde yapılan birbirleriyle bağlantılı tünellerin içinde ranza ve mutfak malzemelerinin olduğu da gözlendi.

Her 10 metrede bir mazgalların olduğu tünellerin üstlerinin toprakla örtülü olduğu da göze çarptı. Tünellerin duvarlarının yaklaşık 80 santimetrelik betonlardan yapıldığı görüldü.

Tepede yapılan incelemelerde, teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından yeni tüneller açmaya başladıkları ancak iş makinelerini bırakıp kaçtıkları izlenimi edinildi.

Sirgaya Tepesi'nden bakıldığında Kilis'in rahat şekilde görüldüğü de dikkati çekti.

PYD/PKK'nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin'de, kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tüneller, tsk, terör örgütü, Sirgaya tepesi, OSÖ, afrin
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