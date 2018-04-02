Afrin'de teröristler sivilleri tekbir sesleriyle kandırdı

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Meryemeyn Köyü'nde hayat artık normale dönüyor.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı köyde, birçok sivil evlerine döndü. Esnaf da gönül rahatlığıyla iş yerlerini açmaya başladı.

Ancak köyde teröristlerin bıraktığı izler hala duruyor.

Onlarca evi kendilerine sığınak olarak kullanan teröristler, araçları da ateşe verdi. Sivillere ait onlarca evi bombalarla tuzaklayıp evleri kullanılmaz hale getirdiler.

"Allahu Ekber" oyunu deşifre oldu

Köyde sıcak çatışmaların yaşandığı sırada siviller kendilerini korumak için sığınaklara girerken, eleman arayan teröristler kimseyi bulamadı.

Bu sırada teröristler, "Allahu Ekber" diye bağırdı. Tekbir seslerini duyan köylüler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk askerinin geldiğini zannederek dışarıya çıktı.

Sivilleri zorla silah altına almaya çalıştılar

Karşılarında YPG\PKK ve YPG’li teröristleri gören siviller neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada teröristler, dışarıya çıkan sivilleri zorla silah altına almaya çalıştı.

Ancak köylülerin direnmesi üzerine teröristler, sığınaklardan sivilleri zorla dışarıya çıkararak, o alanlara kendileri girdi.

Şimdi köyün teröristlerden temizlenmesiyle, siviller rahat bir nefes aldı. Teröristlerin saklandığı sığınaklar da Mehmetçik tarafından tek tek imha edildi.

"Bizi zorla götürmek istediler"

Meryemeyn Köyü sakinleri yıllardır yaşadıkları zulmü şöyle anlatıyor:

"Biz yıllardır bu köyde yaşıyoruz. Çok zulüm yaptılar. Burada çok mazlum yaşıyor. Silahlarla gelip bizi sığınıklardan çıkardılar, kendileri girdik. Uçak gelip, kaldıkları yerleri bombaladı. Bomba koydukları yere sivil bir araç geldi. İçinde aile olan otomobil patladı. PKK’lılar geldi, ‘Allahu Ekber’ diye bağırdı. Biz Türk askeri zannettik, içeriden çıktık. Bize zulüm yaptılar. Bizi almak istediler."

Kaynak: İHA