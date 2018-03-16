Afrin'de teröristler her yere patlayıcı tuzaklamış

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalı, terör örgütü YPG/PKK'nın teröristlerden arındırılıyor.

Mehmetçik, ele geçirilen belde ve köylerde temizlik çalışması yapıyor.

Her tarafa patlayıcı tuzaklanmış

Şeran beldesinde örgüt elebaşlarından birinin kullandığı lüks evde arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, odalar ve eşyalar arasına tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar ele geçirdi.

Evdeki bir yatağın üzerinde, battaniyenin arasına gizlenmiş patlayıcı düzeneğiyle başka bir odada ahşap dolabın üzerindeki Kur'an-ı Kerim'in altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu.

Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu belirlenen patlayıcılar imha edildi.

Yatağın içinde, halının altında

Beldede güvenliği sağlayan ÖSO mensuplarından Muhammed İdris Alluş, halkın can güvenliği için binalara önce kendilerinin girdiğini ve patlayıcıları etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Teröristlerin her tarafı tuzakladığını vurgulayan Alluş, binalara girildiğinde detaylı inceleme yapmadan hiçbir eşyaya dokunulmaması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Yatağın içinde, halının altında her tarafta tuzaklar var. Yatağı kaldırdığımızda patlayıcılarla karşılaşıyoruz. Bu ev örgütün elebaşlarından bir kadına ait ve odada Kur'an-ı Kerim var. Bizim hassasiyetimizi bildiklerinden kutsal kitabın altına düzenek yerleştirmişler, onu kaldırdığınız anda patlayacak şekilde hazırlanmış."

Muhammed İdris Alluş, tuzaklanmış patlayıcıların tespit edildiği binalara karşı köye dönen sivillerin uyarıldığını, düzenek ve mayınlı alanlardan köylüleri uzak tutmak için çalıştıklarını söyledi.

Örgütün sözde özel kuvvetler binası görüntülendi

Bu arada, Afrin'in Kibar köyündeki terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler kampı da teröristlerden arındırıldı.

Enkaza dönen kampta mühimmat deposu ele geçirilirken, yapım aşamasındaki bir tünel ve yer altı sığınağı tespit edildi.

Operasyon sonrası kamptaki bazı bina enkazlarının arasında çok sayıda silah parçası ve çeşitli mühimmat ve henüz açılmamış silah sandıkları bulundu.

Kaçıp gitmişler

Kampta, teröristlerin gizlenmesine yarayan tünellerin açılmasında kullanılan iş makinesine rastlanıldı.

İş makinesiyle yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde bir tünel daha kazıldıktan sonra terör unsurlarının bölgeden kaçmasıyla çalışma yarım kalmış.

"Allah'a şükür her taraf terörden temizleniyor"

Afrin'in kuzey doğusunda yer alan mahallelerin net gözlemlendiği alan ÖSO mensuplarınca kontrol altında tutuluyor.

ÖSO mensubu Halid Luay, harekat kapsamında her tarafı teröristlerden temizleyeceklerini söyledi.

"Burası PKK'nın kampıydı. Kısa bir süre önce Türk uçakları burayı bombaladı ve alan teröristlerden temizlendi. Biz de nöbet tutuyoruz" diyen Luay, "Allah'a şükür her taraf terörden temizleniyor" dedi.

Ölen teröristlerin yer aldığı takvimler

Öte yandan, Şeran beldesinde terör örgütünün sözde asayiş merkezi olarak kullandığı, harekat kapsamında enkaz yığını haline gelen binada da ÖSO mensuplarınca arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Burada yürütülen çalışmalarda, bazı evrak dosyaları ile üzerinde ölen teröristlerin resimlerinin yer aldığı 2018 yılı duvar takvimleri bulundu.

Kaynak: AA