Afrin'de terörden arındırılan köylerde geri dönüş sevinci

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü harekat kapsamında Afrin bölgesinde daha önce terör örgütü YPG/PKK işgalindeki köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.

Harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 80'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 109 nokta örgütten kurtarıldı.

Askerler kontrolün sağlandığı yerleşim alanlarında bir yandan teröristler tarafından yerleştirilmiş patlayıcıları imha ederken, diğer yandan evlerine dönen sivillere gıda yardımında bulunuyor.

İki torunu ve geliniyle evine döndü

Harekatta bir süre önce TSK'nin teröristlerden arındırdığı Afrin'in kuzeybatısında Racu beldesine bağlı Ömer Uşağı köyündeki evine iki torunu ve geliniyle dönen 78 yaşındaki Asu Mohamed Bekir adlı kadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin kendilerini "DEAŞ geliyor" diye kandırdığını söyledi.

Harekat başlamadan bir süre önce evlerini terk ederek Afrin'e yakın bir bölgeye gittiklerini anlatan Bekir, şunları kaydetti:

"Türk askeri ve ÖSO köye gelince evimize döndük, biz razıyız. Gidenler evlerine dönmek istiyor ama PYD/PKK izin vermiyor, yol bulsalar gelecekler. PKK bazılarını alıkoymuş, bazılarını Afrin'de tutuyor. Bırakmıyor, evlerine dönemiyorlar. Hepsinin evi barkı burada, orada zor durumdalar, aç susuz, burada yiyecek var. Allah razı olsun, asker bize bakıyor. Zor günler geçiriyoruz ama bundan sonra daha güzel olacak yaşamımız."

"Kızlarımla artık güvendeyim"

İki kızıyla evine dönen Avbanu Bekir ise eşinin YPG/PKK'lı teröristler köye gelmeden önce Türkiye'ye gittiğini ve orada çalışmaya başladığını, harekat başlamadan önce evlerini terk ederek iki kızı ve kayınvalidesiyle evlerinden ayrıldıklarını anlattı.

Köylerine 5 gün önce döndüklerini aktaran Bekir, artık kızlarıyla güvende olduklarını ifade etti.

9 yaşındaki Meryem Bekir ise köye döndükten sonra en çok keçisine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Gün içerisinde yavru keçiyle vakit geçiren küçük kız, kucağından indirmediği keçisiyle köyün sokaklarında özgürce dolaşıyor.

"Askerler bana ilaç getiriyor"

Eşi ve hasta kayınbiraderi ile evlerine dönen 2 çocuk annesi Navbihar Behram, şeker ve kalp hastası olduğunu, ilaç bulmakta zorlandığını, askerlerin kendisine Türkiye'den ilaç getirttiğini söyledi.

Afrin bölgesinin bir an önce teröristlerden temizlenmesini isteyen Behram, "Herkes evine dönse bizim için her şey güzel olacak, askerler bize yardımcı oluyor, bizim köyümüz artık güvenli." dedi.

Kaynak: AA