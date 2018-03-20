Afrin'de terör örgütünün depoları doluyken insanlar açtı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin'deki siviller, yaşadıkları zorlukları anlattı.

İlçe merkezinden ayrılmayan sivillerden Ebu Muhammed, kentte durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Afrin'in şu an her şeye ihtiyacı var. İlk olarak güvene ihtiyaç var. Daha sonra yemeğe ve hastalar için ilaca, hastaneye ihtiyacı var. Bölgede hastane bırakmadılar, yakıp gittiler" dedi.

Ebu Muhammed, harekatın başlamasıyla ilçe merkezinde büyük kalabalıklar oluştuğunu ve çoğu sivilin sokaklarda aç kaldığını söyleyerek, "Ne diyeyim size, PKK'nın depoları gıda doluyken insanların karnı açtı. Biz onları bodrum katına alarak yardım ettik. Allah bu insanların yardımcısı olsun" diye konuştu.

Teröristlerin ilçe merkezinden çekilmeden önce depoları yaktığını anlatan Ebu Muhammed, "Bize bir şey bırakmadılar. Yazık değil mi? Buradan çıkarken gıda depolarını yakıp gittiler. Depolardaki gıdaları sadece kendilerine ayırmışlardı, diğer sivillere vermezlerdi. Eğer örgüttensen sana verirlerdi. Yok değilsen gıda vermezlerdi. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

"Rejim saflarından ayrılan oğlumu zorla silah altına aldılar"

Afrin ilçe merkezindeki sivillerden Ali Kermo da terör örgütü yüzünden çocuklarından ayrı düştüğünü söyledi.

Kermo, "Çocuklarımdan ikisi rejim saflarından 4-5 yıl önce ayrılmıştı. Rejim saflarından ayrılan oğlumu zorla silah altına aldılar. Ancak oğlum 2 ay sonra onlardan kaçarak Türkiye’ye sığındı" dedi.

Çocuklarını örgüt yüzünden 2 yıldır göremediğini belirten yaşlı baba, "Engelliyim, burada yalnız başımayım. 4-5 yıldır burada yaşıyorum. Yazık değil mi? Ben burada bir başımayım" diye konuştu.

Kermo, Afrin ilçe merkezinin düşmesinden önce teröristlerin sivillerin çıkışını engellediğine dikkati çekerek, ilçe merkezindeki çıkış yollarının kapatıldığını hatırlattı.

"Buraya kimin geldiğini bildiğimiz için ilçe merkezinden ayrılmadık"

İlçe merkezinde yaşayan diğer bir sivil Raşid Alo da bölgede kalanların hepsinin sivil olduğunu ifade ederek, "Biz burada kaldık, ayrılmadık. Buraya kimin geleceğini bildiğimiz için ilçe merkezinde kaldık. (ÖSO ve TSK) Onlar da insan bizler de. Bir şey yapmadığımız için kaçmadık" değerlendirmesinde bulundu.

Afrin merkezine ailesiyle birlikte geri dönen Ali Şeyho, "Gittiğimiz yerde rezil rüsva olduk, keşke hiç ilçe merkezinden çıkmasaydık. Şimdi geri dönüyoruz" dedi.

Kentte yaşam normale dönüyor

TSK ve ÖSO'nun ilçe merkezini ele geçirmesinin ardından bölgede yapılan güvenlik çalışmaları neticesinde ilçe merkezine göçler de başladı.

Havadan görüntülenen ilçe merkezinde sokaklarda sivillerin araçlarıyla rahat bir şekilde hareket ettiği görüldü.

Esnaf ise iş yerlerini yeniden açıyor.

Kaynak: AA