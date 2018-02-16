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Afrin'de kıskaçtaki YPG/PKK'nın çaresizliği terörist itirafında

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaçan terörist, Türk ordusu karşısında YPG/PKK'nın hiçbir şansı olmadığını kabul etti.

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Afrinde kıskaçtaki YPG/PKKnın çaresizliği terörist itirafında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin Afrin kentinin PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırılması amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 28. gününde de başarıyla devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Zeytin Dalı Harekatı ile nasıl köşeye sıkıştığı İngiliz The Times gazetesinde yayımlanan Çin kökenli İngiliz Huang Lei'nin itirafıyla gözler önüne serildi.

Lei, Afrin'de terör örgütü YPG'ye gönüllü olarak katılan beş İngiliz'den biri.

Yanındaki 15 yabancı teröristle birlikte, ilk çatışmada kaçtıklarını itiraf etti. Nedeni, Türk ordusunun bölgedeki ezici üstünlüğü.

YPG'li birkaç bin savaşçının Türk ordusu karşısında hiçbir şansı olmadığını söyleyen Huang Lei, "Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var." sözleriyle Türkiye'nin ezici üstünlüğünü kabul etti.

"Türkiye büyük bir ülke. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar." diyerek, örgütün içinde bulunduğu çaresizliği ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, terörist itiraf, Huang Lei, afrin
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