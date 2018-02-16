Afrin'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten YPG itirafı

Terör örgütü YPG/PKK'dan korkup zorla örgüte katılan, Afrin'de yakalanan teröristler örgütün iç yüzünü deşifre etti.

"İnsanlar PKK ve PYD tarafından baskıya uğruyorlardı"

İtirafçı teröristler YPG gerçeğini şu sözlerle anlattı:

"PKK ve PYD ikisi de aynı, hiçbir farkları yok. İnsanlar PKK ve PYD tarafından baskıya uğruyorlardı. kimsenin korkudan sesi çıkmıyordu çünkü hapishaneye atarlardı, işkence ederlerdi. Olaylar başladığında biz Afrin'deydik. Birden PKK'nın geldiğini gördük, devlet dairelerini aldılar ve kontrol noktaları kurdular. Daha sonra yavaş yavaş insanları zorla örgüte almaya başladılar. Gitmek zorundasın başka yolu yok. biz onlardan çok korkuyorduk çünkü her yeri onlar kontrol ediyordu."

"PKK ev ev gezip insanlardan para topluyordu"

Kimi esnaf, kimi taş ocağında işçiydi ama terör örgütü onları evlerinden, yurtlarından etti. Bununla yetinmedi. Örgüte katılmaları için her türlü baskıyı uyguladı. Vergi adı altında mallarına el koydu.

"Ben taş ocağında çalışıyordum. PKK geldi ve bizi zorla götürdü. İsteyerek değil yani, PKK'nın zorlamasıyla onların arasına katıldım. Hiçbirimiz korkumuzdan PKK'ya bir şey söyleyemiyorduk, söyleneni yapıyorduk. Onlar babamdan zorla vergi alıyorlardı, babam imkan olmadığını söylemesine rağmen, vermek zorundasın, nereden getirirsen getir dediler. Afrin halkının fakir bir halk olduğunu bilmelerine rağmen PKK ev ev gezip insanlardan para topluyordu, insanların elindeki bütün birikimleri alıyorlardı. Benim dükkandan gelirim 100 bin ise onlar benden 100 bin istiyorlardı. Ben nasıl o kadar ödeyebilirim ki?"

"Kimsenin korkudan sesi çıkmıyordu"

Zorla örgüte katılan teröristler, o kadar korktular ki seslerini bile çıkaramadılar.

"Kimse bir şey diyemiyordu, konuşan olursa gelip onu alıyorlar ya hapse atıyorlar, ya vuruyorlar ya da nereye götürdükleri belli olmuyor ve bir daha haber alınamıyor."

"Konuşanı ya hapse atıyorlar, ya vuruyorlar"

İşte Afrin'i o teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Operasyonun başlamasından saatler sonra yakalandılar. 3 YPG'li teröristin bu itirafları terör örgütünün iç yüzünü gözler önüne serdi.

"PKK halka o kadar çok baskı uyguladı ki biz hep aramızda şunu derdik: "Bir gün afrin halkı bu duruma dur diyecek ve afrin’de bir volkan gibi patlayacak. PKK çok baskı altında kalması durumunda bence bölgelerini terk edip kaçacaktır."

Kaynak: TRT Haber

