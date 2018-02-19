Afrin'de bozguna uğrayan terör örgütü YPG/PKK çareyi Esed'de buldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de kuzey, batı, kuzeybatı, güneybatı ve doğu yönlerinde 70'ten fazla noktayı ele geçirmesi üzerine YPG/PKK iyice sıkıştı.

Bunun üzerine örgüt, kendini korumaya alabilmek için Esed rejimiyle müzakere trafiğini yoğunlaştırdı.

Geçen hafta içinde, İran destekli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Mayadin televizyon kanalı, YPG/PKK'nın Afrin'i Esed rejimine devretmesi için ilk görüşmeyi yaptıklarını öne sürmüştü.

Silah bırakmada anlaşamadılar, görüşme sürecek

Halep'in kuzeyindeki Şehba kasabasında Rusya'nın aracılığıyla bir araya gelen terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki toplantıda uzlaşma sağlanamadı.

Esed rejimi, Afrin'deki tüm YPG/PKK üyesi teröristlerin silahlarını bırakarak teslim olması şartı koşarken, örgütün bunu kabul etmediği, görüşmelerin süreceği söyleniyor.

YPG/PKK Türkiye'ye karşı yandaş toplama peşinde

Rejim, konuya ilişkin sessizliğini korurken, YPG/PKK'nın sözde Afrin sorumlusu, örgütün yayın organında, Türkiye'ye karşı destek vermek isteyenleri geri çevirmeyeceklerini söyledi.

Sözde sorumlu, kimseyi resmi olarak Afrin'e davet etmediklerini iddia etti.

Rejimle görüştüklerini kabul ettiler

Ancak Kuzey Irak'ta yayın yapan Kurdistan24 televizyon kanalına konuşan sözde Cezire kantonu savunma heyeti sorumlusu Rezan Gilo, rejim ile Afrin'in sınırlarının korunması için müzakere içinde olduklarını kabul etti.

Gilo, rejimin silahları teslim almak istediği için anlaşmanın sağlanamadığını da söyledi.

Yardım ilk değil

Esed rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında da El Bab ilçesinin batısında TSK ve ÖSO ile YPG/PKK arasında yaşanan çatışmalarda terör örgütüne yardımcı olmuştu.

Türkiye'nin Münbiç'e yönelik operasyon ihtimaline karşı, Esed rejimi, Münbiç'in batısında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır hatta asker konuşlandırmıştı.

Rejim, Afrin'e temsili sayıda askeri unsur sevk edecek iddiası

Afrin'de terör örgütünün silah bırakmak istemediği gibi, yönetimi de rejime devretmek istemediğini, bunun üzerine Münbiç modelinin müzakere edilmeye başlandığını söyledi.

YPG/PKK ve Esed rejiminin uzlaştığı iddia edilen Münbiç modeline göre, rejim, Afrin'e temsili sayıda askeri unsur sevk edecek.

Rejim askerleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla cephe durumundaki bölgelere yerleşecek.

Esed ile YPG/PKK ilişkisi

YPG/PKK'nın Suriye'deki varlığı 1979'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye kaçmasıyla başladı. Bu tarihten sonra teröristlerin katılımıyla örgütün yapısı ve eylemlerinin belirlendiği birçok kongreyi, Suriye'deki kamplarda gerçekleştiren Öcalan, PKK'yı yaklaşık 19 yıl boyunca Suriye'den yönetti.

Terör örgütü PKK, Suriye'deki ilk kongresini 1981 yılında yaptı. 1982 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ikinci kongrede Hafız Esed rejiminin desteği ile Türkiye'ye karşı silahlı mücadele kararı aldı.

Hafız Esed iktidarı, Türkiye ile başta Hatay ve su sorunu ile gerilen ilişkilerde kullanmak üzere, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde örgütlenmesine yardım sağladı.

Suriye'de YPG adını alan PKK güdümündeki terör örgütünün liderliği, Şam istihbaratına üye Mervan Zeki'ye verildi. YPG/PKK'nın eski sözde başkanı Salih Müslim de bu partinin siyasi ofisinden sorumluydu. Şam'ın talimatı ile YPG, Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden iki ay sonra 12 Ekim 1998'de resmen siyasi hayata katıldı.

Adana Mutabakatı ile Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından Şam'da yaşanan yönetim değişikliği ile Esed-PKK ilişkisi de yenilendi. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının yol açtığı kaos ve otorite boşluğunda Esed rejiminin desteği, terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinde YPG adı altında örgütlenmesine, silahlı ve idari yapılar teşkil etmesine zemin hazırladı.

Kaynak: AA