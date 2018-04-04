Afrin'de bombalı tuzaklar imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı yeni hedeflerle sürüyor. Başta Afrin merkezi olmak üzere terör örgütlerinden kurtarılan bölgelerde de Mehmetçiğin görevi devam ediyor. Arama-tarama çalışmaları sokak sokak, ev ev sürüyor. Amaç, halkın güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak. Teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcıların bulunması ve imhasında özel timler görev yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Afrin'in Tell Dilur köyünde tuzaklanan biri uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Ayrıca Cinderes'te, tuzaklı 4 el yapımı patlayıcı METİ tarafından tespit edilerek imha edildi.

TSK'nin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, bir el yapımı patlayıcının imhasına ilişkin görüntülere yer verildi.

Afrin / Tell Dilur köyünde tuzaklanan biri uzaktan kumandalı 2 EYP ile Cenderis’te tespit edilen 4 tuzaklı EYP METİ timleri tarafından imha edilmiştir. pic.twitter.com/pOhY5nM0Nm — TSK (@TSKGnkur) 4 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber, AA