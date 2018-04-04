  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Afrin'de bombalı tuzaklar imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) tarafından Afrin Tell Dilur köyü ile Cinderes'te tespit edilen el yapımı patlayıcılar imha edildi.

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Afrinde bombalı tuzaklar imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı yeni hedeflerle sürüyor. Başta Afrin merkezi olmak üzere terör örgütlerinden kurtarılan bölgelerde de Mehmetçiğin görevi devam ediyor. Arama-tarama çalışmaları sokak sokak, ev ev sürüyor. Amaç, halkın güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak. Teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcıların bulunması ve imhasında özel timler görev yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Afrin'in Tell Dilur köyünde tuzaklanan biri uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Ayrıca Cinderes'te, tuzaklı 4 el yapımı patlayıcı METİ tarafından tespit edilerek imha edildi.

TSK'nin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, bir el yapımı patlayıcının imhasına ilişkin görüntülere yer verildi.

 

Kaynak: TRT Haber, AA

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